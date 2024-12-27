Сьогоднішня ціна Success Kid (SKID)

Поточна ціна Success Kid (SKID) сьогодні становить 0.01768645 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна SKID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Success Kid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.83K USD

- зміна ціни Success Kid протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 88.88M USD

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