Ціна Success Kid (SKID)
Поточна ціна Success Kid (SKID) сьогодні становить 0.01768645 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна SKID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Success Kid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.83K USD
- зміна ціни Success Kid протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 88.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Success Kid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Success Kid до USD становила $ -0.0036980439.
За останні 60 днів зміна ціни Success Kid до USD становила $ -0.0016443304.
За останні 90 днів зміна ціни Success Kid до USD становила $ -0.012520997874297678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.54%
|30 днів
|$ -0.0036980439
|-20.90%
|60 днів
|$ -0.0016443304
|-9.29%
|90 днів
|$ -0.012520997874297678
|-41.45%
Останній аналіз цін Success Kid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+0.54%
+30.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way
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