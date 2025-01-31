Ціна Substratum (SUB)
Поточна ціна Substratum (SUB) сьогодні становить 0.00034622 USD з ринковою капіталізацією $ 87.10K USD. Ціна SUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Substratum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Substratum протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 251.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Substratum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Substratum до USD становила $ -0.0000897657.
За останні 60 днів зміна ціни Substratum до USD становила $ -0.0001433435.
За останні 90 днів зміна ціни Substratum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000897657
|-25.92%
|60 днів
|$ -0.0001433435
|-41.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Substratum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 SUB до AUD
A$0.000553952
|1 SUB до GBP
￡0.000276976
|1 SUB до EUR
€0.0003323712
|1 SUB до USD
$0.00034622
|1 SUB до MYR
RM0.0015268302
|1 SUB до TRY
₺0.0124154492
|1 SUB до JPY
¥0.0534182838
|1 SUB до RUB
₽0.0340957456
|1 SUB до INR
₹0.0299965008
|1 SUB до IDR
Rp5.6757367968
|1 SUB до PHP
₱0.0202157858
|1 SUB до EGP
￡E.0.0173906306
|1 SUB до BRL
R$0.0020323114
|1 SUB до CAD
C$0.0004985568
|1 SUB до BDT
৳0.0422319156
|1 SUB до NGN
₦0.5351141698
|1 SUB до UAH
₴0.0144685338
|1 SUB до VES
Bs0.01973454
|1 SUB до PKR
Rs0.0965469092
|1 SUB до KZT
₸0.1796674068
|1 SUB до THB
฿0.0116468408
|1 SUB до TWD
NT$0.0114044868
|1 SUB до CHF
Fr0.0003150602
|1 SUB до HKD
HK$0.0026970538
|1 SUB до MAD
.د.م0.0034725866