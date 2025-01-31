Сьогоднішня ціна Substratum (SUB)

Поточна ціна Substratum (SUB) сьогодні становить 0.00034622 USD з ринковою капіталізацією $ 87.10K USD. Ціна SUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Substratum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Substratum протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 251.58M USD

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