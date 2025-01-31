Ціна Subsocial (SUB)
Поточна ціна Subsocial (SUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 519.61K USD. Ціна SUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Subsocial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 660.59 USD
- зміна ціни Subsocial протягом дня — -1.51%
- циркуляційна пропозиція – 845.65M USD
Отримуйте оновлення цін SUB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SUB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Subsocial до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Subsocial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Subsocial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Subsocial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.51%
|30 днів
|$ 0
|-43.14%
|60 днів
|$ 0
|-51.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Subsocial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-1.51%
-41.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future. Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi. Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders. Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees. Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms. One of the key points of Subsocial compared to other Web3 social projects is that it is built on Polkadot, providing sovereignty and allowing it to be custom-built for social use cases, while still being part of a thriving ecosystem. Polkadot allows Subsocial to communicate with other chains without traditional bridges that are slow and expensive. Compared to other social projects, Subsocial has the best of both worlds: customizability, and ecosystem access.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SUB до AUD
A$--
|1 SUB до GBP
￡--
|1 SUB до EUR
€--
|1 SUB до USD
$--
|1 SUB до MYR
RM--
|1 SUB до TRY
₺--
|1 SUB до JPY
¥--
|1 SUB до RUB
₽--
|1 SUB до INR
₹--
|1 SUB до IDR
Rp--
|1 SUB до PHP
₱--
|1 SUB до EGP
￡E.--
|1 SUB до BRL
R$--
|1 SUB до CAD
C$--
|1 SUB до BDT
৳--
|1 SUB до NGN
₦--
|1 SUB до UAH
₴--
|1 SUB до VES
Bs--
|1 SUB до PKR
Rs--
|1 SUB до KZT
₸--
|1 SUB до THB
฿--
|1 SUB до TWD
NT$--
|1 SUB до CHF
Fr--
|1 SUB до HKD
HK$--
|1 SUB до MAD
.د.م--