Сьогоднішня ціна Subsocial (SUB)

Поточна ціна Subsocial (SUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 519.61K USD. Ціна SUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Subsocial:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 660.59 USD

- зміна ціни Subsocial протягом дня — -1.51%

- циркуляційна пропозиція – 845.65M USD

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