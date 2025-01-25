Ціна SubDAO (GOV)
Поточна ціна SubDAO (GOV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SubDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни SubDAO протягом дня — -5.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SubDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SubDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SubDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SubDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.08%
|30 днів
|$ 0
|-59.43%
|60 днів
|$ 0
|-33.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SubDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-5.08%
-23.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SubDAO is a DAO infrastructure based on Polkadot. It allows any decentralized organization to swiftly create and manage DAOs. We are committed to serving as a Web3.0 entry by providing blockchain-based digital agreement signing, DAO social networking, asset management, and other tools and services.
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