Сьогоднішня ціна SubDAO (GOV)

Поточна ціна SubDAO (GOV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SubDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD

- зміна ціни SubDAO протягом дня — -5.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін GOV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOV.