Сьогоднішня ціна Subava Token (SUBAVA)

Поточна ціна Subava Token (SUBAVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUBAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Subava Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.17 USD

- зміна ціни Subava Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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