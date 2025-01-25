Ціна Subava Token (SUBAVA)
Поточна ціна Subava Token (SUBAVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUBAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Subava Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.17 USD
- зміна ціни Subava Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Subava Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Subava Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Subava Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Subava Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-29.77%
|60 днів
|$ 0
|-46.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Subava Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-21.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Embarking on an odyssey in the vast realm of decentralized finance, SUBAVA TOKEN pledges to redefine the narrative of meme projects. Our mission extends beyond the crypto space; it's a commitment to building a thriving and inclusive community on the Avalanche network. At SUBAVA, we believe in transparency, innovation, and sustainable growth. Renouncing ownership is not just a symbolic gesture; it's a testament to our unwavering dedication to decentralization. We strive to empower our holders, giving them a true sense of ownership and a voice in the evolution of SUBAVA. Our tokenomics script is not merely a set of rules; it's a dynamic composition that ensures every transaction contributes to the vitality of our ecosystem. With a deflationary mechanism, reflection rewards, and strategic allocations for liquidity, marketing, and the team, SUBAVA TOKEN is designed to stand the test of time. In collaboration with TraderJoe's Liquidity Book, we've orchestrated a cinematic launch, turning SUBAVA into more than just a token – it's an experience. SPOT and CURVE models guarantee a secure and rug-pull-free environment, and our commitment to burning tokens demonstrates our dedication to achieving a balanced and fair distribution. As we navigate this exciting journey, we invite you to join us in shaping the future of SUBAVA. Explore our story, participate in our community, and witness the emergence of a token that transcends the typical meme project – SUBAVA TOKEN, where innovation meets decentralization, and the community steers the ship.
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