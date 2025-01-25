Ціна stZIL (STZIL)
Поточна ціна stZIL (STZIL) сьогодні становить 0.02332013 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STZIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності stZIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.84 USD
- зміна ціни stZIL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни stZIL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни stZIL до USD становила $ -0.0007619106.
За останні 60 днів зміна ціни stZIL до USD становила $ -0.0045299632.
За останні 90 днів зміна ціни stZIL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007619106
|-3.26%
|60 днів
|$ -0.0045299632
|-19.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін stZIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-12.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Avely is a liquid staking protocol on Zilliqa, allowing users to stake ZIL, earn returns, and maintain liquidity through the stZIL token. This counters traditional staking's "lock-in" challenge. What makes your project unique? Avely is Zilliqa's only liquid staking protocol, enabling users to earn staking rewards and utilize their staked assets through stZIL. This token can be used in DeFi applications and provide liquidity for swaps while maintaining the staking position. History of your project. Avely aimed at enhancing asset utilization within Zilliqa by introducing liquid staking. Post a thorough security audit and bug bounty program, it was launched with a commitment to transparency and security. What’s next for your project? Avely plans to develop community governance features and considers introducing a governance token. There's a potential to create novel stZIL-based products that enhance the benefits of staking. What can your token be used for? The stZIL token signifies a user's stake within Avely. It's usable across the Zilliqa ecosystem, including in DeFi applications, providing liquidity for swaps, and as collateral.
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