Сьогоднішня ціна stZIL (STZIL)

Поточна ціна stZIL (STZIL) сьогодні становить 0.02332013 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STZIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності stZIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.84 USD

- зміна ціни stZIL протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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