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Поточна ціна stUSDT Staked USDT сьогодні становить 0,990946 USD. Ринкова капіталізація STUSDT становить 61 812 818 USD. Відстежуйте оновлення цін STUSDT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна stUSDT Staked USDT сьогодні становить 0,990946 USD. Ринкова капіталізація STUSDT становить 61 812 818 USD. Відстежуйте оновлення цін STUSDT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STUSDT

Інформація про ціну STUSDT

Що таке STUSDT

Офіційний вебсайт STUSDT

Токеноміка STUSDT

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Ціна stUSDT Staked USDT (STUSDT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STUSDT до USD:

$0,985473
$0,985473$0,985473
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни stUSDT Staked USDT (STUSDT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:27:23 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна stUSDT Staked USDT

Поточна ціна stUSDT Staked USDT (STUSDT) сьогодні становить $ 0,990946, зі зміною 1,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STUSDT до USD становить $ 0,990946 за STUSDT.

stUSDT Staked USDT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61 812 818, з циркуляційною пропозицією у 62,38M STUSDT. Протягом останніх 24 годин STUSDT торгувався між $ 0,978778 (мінімум) та $ 0,99128 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,01, тоді як історичний мінімум — $ 0,159659.

У короткостроковій динаміці STUSDT змінився на -0,00% за останню годину та на -0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 35,74.

Ринкова інформація щодо stUSDT Staked USDT (STUSDT)

$ 61,81M
$ 61,81M$ 61,81M

$ 35,74
$ 35,74$ 35,74

$ 61,81M
$ 61,81M$ 61,81M

62,38M
62,38M 62,38M

62 377 606,71495188
62 377 606,71495188 62 377 606,71495188

Поточна ринкова капіталізація stUSDT Staked USDT — $ 61,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 35,74. Циркуляційна пропозиція STUSDT — 62,38M, зі загальною пропозицією 62377606.71495188. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,81M.

Історія ціни stUSDT Staked USDT у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,978778
$ 0,978778$ 0,978778
Мін. за 24 год
$ 0,99128
$ 0,99128$ 0,99128
Макс. за 24 год

$ 0,978778
$ 0,978778$ 0,978778

$ 0,99128
$ 0,99128$ 0,99128

$ 2,01
$ 2,01$ 2,01

$ 0,159659
$ 0,159659$ 0,159659

-0,00%

+1,15%

-0,44%

-0,44%

Історія ціни stUSDT Staked USDT (STUSDT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни stUSDT Staked USDT до USD становила $ +0,01128853.
За останні 30 днів зміна ціни stUSDT Staked USDT до USD становила $ -0,0021337049.
За останні 60 днів зміна ціни stUSDT Staked USDT до USD становила $ -0,0003699201.
За останні 90 днів зміна ціни stUSDT Staked USDT до USD становила $ -0,0000322657511915.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01128853+1,15%
30 днів$ -0,0021337049-0,21%
60 днів$ -0,0003699201-0,03%
90 днів$ -0,0000322657511915-0,00%

Прогноз ціни stUSDT Staked USDT

Прогноз ціни stUSDT Staked USDT (STUSDT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STUSDT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни stUSDT Staked USDT (STUSDT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна stUSDT Staked USDT потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне stUSDT Staked USDT у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STUSDT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни stUSDT Staked USDT.

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Ресурс stUSDT Staked USDT (STUSDT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemLiquid StakingLiquid Staking Tokens

Про stUSDT Staked USDT

Яка зараз ціна stUSDT Staked USDT?

stUSDT Staked USDT торгують за ₴43.66849424408281184000, зміна ціни за останні 24 години становить 1.15%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH stUSDT Staked USDT становить ₴88.5756372502704000, тоді як ATL — ₴7.03576998395070736000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка STUSDT сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴2723935196.31093765472000, що розміщує актив на #-- місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі stUSDT Staked USDT?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до STUSDT.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 62377606.71495188 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить stUSDT Staked USDT?

stUSDT Staked USDT належить до класифікації Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію STUSDT?

Робота в мережі -- дозволяє STUSDT використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про stUSDT Staked USDT

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:27:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для stUSDT Staked USDT (STUSDT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про stUSDT Staked USDT

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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