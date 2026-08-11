Сьогоднішня ціна stUSDT Staked USDT

Поточна ціна stUSDT Staked USDT (STUSDT) сьогодні становить $ 0,990946, зі зміною 1,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STUSDT до USD становить $ 0,990946 за STUSDT.

stUSDT Staked USDT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61 812 818, з циркуляційною пропозицією у 62,38M STUSDT. Протягом останніх 24 годин STUSDT торгувався між $ 0,978778 (мінімум) та $ 0,99128 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,01, тоді як історичний мінімум — $ 0,159659.

У короткостроковій динаміці STUSDT змінився на -0,00% за останню годину та на -0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 35,74.

Ринкова інформація щодо stUSDT Staked USDT (STUSDT)

Ринкова капіталізація $ 61,81M$ 61,81M $ 61,81M Обсяг (за 24 год) $ 35,74$ 35,74 $ 35,74 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61,81M$ 61,81M $ 61,81M Циркуляційне постачання 62,38M 62,38M 62,38M Загальна пропозиція 62 377 606,71495188 62 377 606,71495188 62 377 606,71495188

Поточна ринкова капіталізація stUSDT Staked USDT — $ 61,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 35,74. Циркуляційна пропозиція STUSDT — 62,38M, зі загальною пропозицією 62377606.71495188. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,81M.