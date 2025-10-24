Інформація щодо ціни STUPID INU (STUPID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0068393$ 0,0068393 $ 0,0068393 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) +36,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,20%

Актуальна ціна STUPID INU (STUPID) становить --. За останні 24 години STUPID торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STUPID становить $ 0,0068393, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STUPID змінився на +0,02% за останню годину, +36,78% за 24 години та на +28,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо STUPID INU (STUPID)

Ринкова капіталізація $ 237,30K$ 237,30K $ 237,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 237,30K$ 237,30K $ 237,30K Циркуляційне постачання 999,48M 999,48M 999,48M Загальна пропозиція 999 478 653,763201 999 478 653,763201 999 478 653,763201

Поточна ринкова капіталізація STUPID INU — $ 237,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STUPID — 999,48M, зі загальною пропозицією 999478653.763201. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 237,30K.