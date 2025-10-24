Актуальна ціна STUPID INU сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STUPID до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STUPID на MEXC вже зараз.Актуальна ціна STUPID INU сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STUPID до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STUPID на MEXC вже зараз.

Докладніше про STUPID

Інформація про ціну STUPID

Офіційний вебсайт STUPID

Токеноміка STUPID

Прогноз ціни STUPID

Логотип STUPID INU

Ціна STUPID INU (STUPID)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STUPID до USD:

$0,0002375
$0,0002375$0,0002375
+36,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни STUPID INU (STUPID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:24:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни STUPID INU (STUPID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0068393
$ 0,0068393$ 0,0068393

$ 0
$ 0$ 0

+0,02%

+36,78%

+28,20%

+28,20%

Актуальна ціна STUPID INU (STUPID) становить --. За останні 24 години STUPID торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STUPID становить $ 0,0068393, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STUPID змінився на +0,02% за останню годину, +36,78% за 24 години та на +28,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо STUPID INU (STUPID)

$ 237,30K
$ 237,30K$ 237,30K

--
----

$ 237,30K
$ 237,30K$ 237,30K

999,48M
999,48M 999,48M

999 478 653,763201
999 478 653,763201 999 478 653,763201

Поточна ринкова капіталізація STUPID INU — $ 237,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STUPID — 999,48M, зі загальною пропозицією 999478653.763201. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 237,30K.

Історія ціни STUPID INU (STUPID) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STUPID INU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STUPID INU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни STUPID INU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STUPID INU до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+36,78%
30 днів$ 0-0,24%
60 днів$ 0-70,42%
90 днів$ 0--

Що таке STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс STUPID INU (STUPID)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни STUPID INU (USD)

Скільки коштуватиме STUPID INU (STUPID) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів STUPID INU (STUPID) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо STUPID INU.

Перегляньте прогноз ціни STUPID INU вже зараз!

STUPID до місцевих валют

Токеноміка STUPID INU (STUPID)

Розуміння токеноміки STUPID INU (STUPID) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STUPID зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про STUPID INU (STUPID)

Скільки сьогодні коштує STUPID INU (STUPID)?
Актуальна ціна STUPID у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STUPID до USD?
Поточна ціна STUPID до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація STUPID INU?
Ринкова капіталізація STUPID — $ 237,30K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STUPID?
Циркуляційна пропозиція STUPID — 999,48M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STUPID?
STUPID досяг історичної максимальної ціни у 0,0068393 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STUPID?
Історична мінімальна ціна STUPID становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі STUPID?
Актуальний обсяг торгівлі STUPID за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STUPID цього року?
STUPID може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STUPID для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:24:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для STUPID INU (STUPID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

