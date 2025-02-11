Сьогоднішня ціна Study (STUDY)

Поточна ціна Study (STUDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STUDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Study:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.28 USD

- зміна ціни Study протягом дня — -2.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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