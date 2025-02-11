Ціна Study (STUDY)
Поточна ціна Study (STUDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STUDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Study:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.28 USD
- зміна ціни Study протягом дня — -2.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Study до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Study до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Study до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Study до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.40%
|30 днів
|$ 0
|-20.14%
|60 днів
|$ 0
|-60.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Study: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
-2.40%
-4.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Study cult formation. Lesson in there. Remilio.
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