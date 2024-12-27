Ціна Stryke (SYK)
Поточна ціна Stryke (SYK) сьогодні становить 0.15096 USD з ринковою капіталізацією $ 5.52M USD. Ціна SYK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stryke:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.86K USD
- зміна ціни Stryke протягом дня — -10.25%
- циркуляційна пропозиція – 36.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stryke до USD становила $ -0.0172562233689629.
За останні 30 днів зміна ціни Stryke до USD становила $ +0.1025536947.
За останні 60 днів зміна ціни Stryke до USD становила $ +0.0584339138.
За останні 90 днів зміна ціни Stryke до USD становила $ +0.03491002211582638.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0172562233689629
|-10.25%
|30 днів
|$ +0.1025536947
|+67.93%
|60 днів
|$ +0.0584339138
|+38.71%
|90 днів
|$ +0.03491002211582638
|+30.08%
Останній аналіз цін Stryke: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
-10.25%
-6.04%
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