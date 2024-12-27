Сьогоднішня ціна Stryke (SYK)

Поточна ціна Stryke (SYK) сьогодні становить 0.15096 USD з ринковою капіталізацією $ 5.52M USD. Ціна SYK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stryke:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 268.86K USD

- зміна ціни Stryke протягом дня — -10.25%

- циркуляційна пропозиція – 36.50M USD

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