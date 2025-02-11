Ціна StrongNode (SNE)
Поточна ціна StrongNode (SNE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StrongNode:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.26 USD
- зміна ціни StrongNode протягом дня — -2.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StrongNode до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StrongNode до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StrongNode до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StrongNode до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.49%
|30 днів
|$ 0
|-26.58%
|60 днів
|$ 0
|-47.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StrongNode: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.20%
-2.49%
+95.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StrongNode is the future of the Node Infrastructure-as-a-Service model. We are the next generation of edge networking leveraging blockchain.
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