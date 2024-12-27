Сьогоднішня ціна Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)

Поточна ціна Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) сьогодні становить 201.42 USD з ринковою капіталізацією $ 16.98M USD. Ціна STRONGSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stronghold Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.95K USD

- зміна ціни Stronghold Staked SOL протягом дня — -0.30%

- циркуляційна пропозиція – 84.28K USD

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