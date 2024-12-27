Ціна Stronghold Staked SOL (STRONGSOL)
Поточна ціна Stronghold Staked SOL (STRONGSOL) сьогодні становить 201.42 USD з ринковою капіталізацією $ 16.98M USD. Ціна STRONGSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stronghold Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.95K USD
- зміна ціни Stronghold Staked SOL протягом дня — -0.30%
- циркуляційна пропозиція – 84.28K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stronghold Staked SOL до USD становила $ -0.6076145579244.
За останні 30 днів зміна ціни Stronghold Staked SOL до USD становила $ -38.3686166520.
За останні 60 днів зміна ціни Stronghold Staked SOL до USD становила $ +20.4129904680.
За останні 90 днів зміна ціни Stronghold Staked SOL до USD становила $ +37.0011165699024.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.6076145579244
|-0.30%
|30 днів
|$ -38.3686166520
|-19.04%
|60 днів
|$ +20.4129904680
|+10.13%
|90 днів
|$ +37.0011165699024
|+22.50%
Останній аналіз цін Stronghold Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-0.30%
+0.97%
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