Ціна StrongHands Finance (ISHND)
Поточна ціна StrongHands Finance (ISHND) сьогодні становить 0.00188129 USD з ринковою капіталізацією $ 27.32K USD. Ціна ISHND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StrongHands Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.68 USD
- зміна ціни StrongHands Finance протягом дня — -3.93%
- циркуляційна пропозиція – 14.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StrongHands Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StrongHands Finance до USD становила $ -0.0004331316.
За останні 60 днів зміна ціни StrongHands Finance до USD становила $ -0.0005562950.
За останні 90 днів зміна ціни StrongHands Finance до USD становила $ -0.0006341713298946364.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.93%
|30 днів
|$ -0.0004331316
|-23.02%
|60 днів
|$ -0.0005562950
|-29.56%
|90 днів
|$ -0.0006341713298946364
|-25.21%
Останній аналіз цін StrongHands Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-3.93%
-1.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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