Сьогоднішня ціна StrongHands Finance (ISHND)

Поточна ціна StrongHands Finance (ISHND) сьогодні становить 0.00188129 USD з ринковою капіталізацією $ 27.32K USD. Ціна ISHND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StrongHands Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.68 USD

- зміна ціни StrongHands Finance протягом дня — -3.93%

- циркуляційна пропозиція – 14.51M USD

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