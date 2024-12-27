Ціна StrongHands (SHND)
Поточна ціна StrongHands (SHND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 262.47K USD. Ціна SHND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StrongHands:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.02K USD
- зміна ціни StrongHands протягом дня — +0.97%
- циркуляційна пропозиція – 19.90B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StrongHands до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StrongHands до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StrongHands до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StrongHands до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.97%
|30 днів
|$ 0
|-19.96%
|60 днів
|$ 0
|-2.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StrongHands: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.11%
+0.97%
-25.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated!
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