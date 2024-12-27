Сьогоднішня ціна StrongHands (SHND)

Поточна ціна StrongHands (SHND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 262.47K USD. Ціна SHND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StrongHands:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.02K USD

- зміна ціни StrongHands протягом дня — +0.97%

- циркуляційна пропозиція – 19.90B USD

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