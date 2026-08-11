Сьогоднішня ціна strkBTC

Поточна ціна strkBTC (STRKBTC) сьогодні становить $ 65,180, зі зміною 0.69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRKBTC до USD становить $ 65,180 за STRKBTC.

strkBTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6,297,692, з циркуляційною пропозицією у 96.62 STRKBTC. Протягом останніх 24 годин STRKBTC торгувався між $ 64,363 (мінімум) та $ 68,763 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 83,085, тоді як історичний мінімум — $ 55,598.

У короткостроковій динаміці STRKBTC змінився на +0.49% за останню годину та на +3.62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 582.54K.

Ринкова інформація щодо strkBTC (STRKBTC)

Ринкова капіталізація $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Обсяг (за 24 год) $ 582.54K$ 582.54K $ 582.54K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Циркуляційне постачання 96.62 96.62 96.62 Загальна пропозиція 96.62 96.62 96.62

Поточна ринкова капіталізація strkBTC — $ 6.30M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 582.54K. Циркуляційна пропозиція STRKBTC — 96.62, зі загальною пропозицією 96.62. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6.30M.