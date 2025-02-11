Ціна Stripto (STRIP)
Поточна ціна Stripto (STRIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stripto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49K USD
- зміна ціни Stripto протягом дня — -15.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stripto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stripto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stripto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stripto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.52%
|30 днів
|$ 0
|-37.51%
|60 днів
|$ 0
|-39.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stripto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-15.52%
-36.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stripto is the world’s first uniquely designed revolutionary NFT Marketplace that integrates a dynamic pricing protocol powered by the $STRIP token. Stripto offers an innovative mechanism to revolutionize the traditional mechanism of buying and selling NFT products. Users can use $STRIP tokens to buy NFT products at the guaranteed lowest price (compared to the listing price).
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