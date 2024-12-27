Ціна Strips Finance (STRP)
Поточна ціна Strips Finance (STRP) сьогодні становить 0.685314 USD з ринковою капіталізацією $ 20.76M USD. Ціна STRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Strips Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.39K USD
- зміна ціни Strips Finance протягом дня — +5.55%
- циркуляційна пропозиція – 30.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strips Finance до USD становила $ +0.03600863.
За останні 30 днів зміна ціни Strips Finance до USD становила $ +1.1477541557.
За останні 60 днів зміна ціни Strips Finance до USD становила $ +0.3873397469.
За останні 90 днів зміна ціни Strips Finance до USD становила $ +0.18963615886104703.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03600863
|+5.55%
|30 днів
|$ +1.1477541557
|+167.48%
|60 днів
|$ +0.3873397469
|+56.52%
|90 днів
|$ +0.18963615886104703
|+38.26%
Останній аналіз цін Strips Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.71%
+5.55%
+37.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Strips Finance (also RabbitX) is a hybrid decentralised orderbook perpetuals and derivatives exchange built on Starknet. Our mission is to accelerate the development of a global, open and transparent financial system by providing robust, open access to markets.
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