Сьогоднішня ціна Strips Finance (STRP)

Поточна ціна Strips Finance (STRP) сьогодні становить 0.685314 USD з ринковою капіталізацією $ 20.76M USD. Ціна STRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Strips Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.39K USD

- зміна ціни Strips Finance протягом дня — +5.55%

- циркуляційна пропозиція – 30.28M USD

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