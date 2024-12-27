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Ціна Strips Finance (STRP)

USD

Графік ціни Strips Finance (STRP) в реальному часі

$0.685314
$0.685314$0.685314
+5.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Strips Finance (STRP)

Поточна ціна Strips Finance (STRP) сьогодні становить 0.685314 USD з ринковою капіталізацією $ 20.76M USD. Ціна STRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Strips Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.39K USD
- зміна ціни Strips Finance протягом дня — +5.55%
- циркуляційна пропозиція – 30.28M USD

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Цінові показники Strips Finance (STRP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strips Finance до USD становила $ +0.03600863.
За останні 30 днів зміна ціни Strips Finance до USD становила $ +1.1477541557.
За останні 60 днів зміна ціни Strips Finance до USD становила $ +0.3873397469.
За останні 90 днів зміна ціни Strips Finance до USD становила $ +0.18963615886104703.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.03600863+5.55%
30 днів$ +1.1477541557+167.48%
60 днів$ +0.3873397469+56.52%
90 днів$ +0.18963615886104703+38.26%

Аналіз цін Strips Finance (STRP)

Останній аналіз цін Strips Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.647752
$ 0.647752$ 0.647752

$ 0.896722
$ 0.896722$ 0.896722

$ 9.71
$ 9.71$ 9.71

-4.71%

+5.55%

+37.18%

Ринкова інформація Strips Finance (STRP)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 20.76M
$ 20.76M$ 20.76M

$ 15.39K
$ 15.39K$ 15.39K

30.28M
30.28M 30.28M

Що таке Strips Finance ( STRP)

Strips Finance (also RabbitX) is a hybrid decentralised orderbook perpetuals and derivatives exchange built on Starknet. Our mission is to accelerate the development of a global, open and transparent financial system by providing robust, open access to markets.

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Ресурс Strips Finance (STRP)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

STRP до місцевих валют

1 STRP до AUD
A$1.0965024
1 STRP до GBP
0.54139806
1 STRP до EUR
0.6510483
1 STRP до USD
$0.685314
1 STRP до MYR
RM3.06335358
1 STRP до TRY
24.12990594
1 STRP до JPY
¥108.12198978
1 STRP до RUB
70.3817478
1 STRP до INR
58.56693444
1 STRP до IDR
Rp11,053.45006542
1 STRP до PHP
39.83730282
1 STRP до EGP
￡E.34.85507004
1 STRP до BRL
R$4.2489468
1 STRP до CAD
C$0.97999902
1 STRP до BDT
81.91558242
1 STRP до NGN
1,060.85236572
1 STRP до UAH
28.75577544
1 STRP до VES
Bs34.951014
1 STRP до PKR
Rs190.78456446
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358.80299784
1 STRP до THB
฿23.34864798
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NT$22.50571176
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Fr0.6167826
1 STRP до HKD
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