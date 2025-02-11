Ціна Strip Finance (STRIP)
Поточна ціна Strip Finance (STRIP) сьогодні становить 0.00309974 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Strip Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD
- зміна ціни Strip Finance протягом дня — -8.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strip Finance до USD становила $ -0.000300504179796607.
За останні 30 днів зміна ціни Strip Finance до USD становила $ -0.0015097894.
За останні 60 днів зміна ціни Strip Finance до USD становила $ -0.0017729635.
За останні 90 днів зміна ціни Strip Finance до USD становила $ -0.002099963458525001.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000300504179796607
|-8.83%
|30 днів
|$ -0.0015097894
|-48.70%
|60 днів
|$ -0.0017729635
|-57.19%
|90 днів
|$ -0.002099963458525001
|-40.38%
Останній аналіз цін Strip Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-46.51%
-8.83%
-24.52%
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