Сьогоднішня ціна Strip Finance (STRIP)

Поточна ціна Strip Finance (STRIP) сьогодні становить 0.00309974 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Strip Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD

- зміна ціни Strip Finance протягом дня — -8.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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