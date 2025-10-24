Актуальна ціна Striker League сьогодні становить 0,0012435 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MBS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MBS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Striker League сьогодні становить 0,0012435 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MBS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MBS на MEXC вже зараз.

$0,00124448
$0,00124448$0,00124448
-4,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Striker League (MBS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:24:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Striker League (MBS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00123604
$ 0,00123604$ 0,00123604
Мін. за 24 год
$ 0,00131816
$ 0,00131816$ 0,00131816
Макс. за 24 год

$ 0,00123604
$ 0,00123604$ 0,00123604

$ 0,00131816
$ 0,00131816$ 0,00131816

$ 2,58
$ 2,58$ 2,58

$ 0,00118621
$ 0,00118621$ 0,00118621

-0,54%

-4,59%

-21,36%

-21,36%

Актуальна ціна Striker League (MBS) становить $0,0012435. За останні 24 години MBS торгувався між мінімумом у $ 0,00123604 і максимумом у $ 0,00131816, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MBS становить $ 2,58, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00118621.

Що стосується короткострокових результатів, то MBS змінився на -0,54% за останню годину, -4,59% за 24 години та на -21,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Striker League (MBS)

$ 777,73K
$ 777,73K$ 777,73K

--
----

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

625,44M
625,44M 625,44M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Striker League — $ 777,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MBS — 625,44M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.

Історія ціни Striker League (MBS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Striker League до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Striker League до USD становила $ -0,0002938228.
За останні 60 днів зміна ціни Striker League до USD становила $ -0,0003578441.
За останні 90 днів зміна ціни Striker League до USD становила $ -0,0004870113085918685.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4,59%
30 днів$ -0,0002938228-23,62%
60 днів$ -0,0003578441-28,77%
90 днів$ -0,0004870113085918685-28,14%

Що таке Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Striker League (USD)

Скільки коштуватиме Striker League (MBS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Striker League (MBS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Striker League.

Перегляньте прогноз ціни Striker League вже зараз!

MBS до місцевих валют

Токеноміка Striker League (MBS)

Розуміння токеноміки Striker League (MBS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MBS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Striker League (MBS)

Скільки сьогодні коштує Striker League (MBS)?
Актуальна ціна MBS у USD становить 0,0012435 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MBS до USD?
Поточна ціна MBS до USD — $ 0,0012435. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Striker League?
Ринкова капіталізація MBS — $ 777,73K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MBS?
Циркуляційна пропозиція MBS — 625,44M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MBS?
MBS досяг історичної максимальної ціни у 2,58 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MBS?
Історична мінімальна ціна MBS становила 0,00118621 USD.
Який обсяг торгівлі MBS?
Актуальний обсяг торгівлі MBS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MBS цього року?
MBS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MBS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:24:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Striker League (MBS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

