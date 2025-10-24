Інформація щодо ціни Striker League (MBS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00123604 $ 0,00123604 $ 0,00123604 Мін. за 24 год $ 0,00131816 $ 0,00131816 $ 0,00131816 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00123604$ 0,00123604 $ 0,00123604 Макс. за 24 год $ 0,00131816$ 0,00131816 $ 0,00131816 Рекордний максимум $ 2,58$ 2,58 $ 2,58 Найнижча ціна $ 0,00118621$ 0,00118621 $ 0,00118621 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) -4,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,36%

Актуальна ціна Striker League (MBS) становить $0,0012435. За останні 24 години MBS торгувався між мінімумом у $ 0,00123604 і максимумом у $ 0,00131816, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MBS становить $ 2,58, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00118621.

Що стосується короткострокових результатів, то MBS змінився на -0,54% за останню годину, -4,59% за 24 години та на -21,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Striker League (MBS)

Ринкова капіталізація $ 777,73K$ 777,73K $ 777,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Циркуляційне постачання 625,44M 625,44M 625,44M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Striker League — $ 777,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MBS — 625,44M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.