Сьогоднішня ціна Striker

Поточна ціна Striker (STKRI) сьогодні становить $ 0,302903, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STKRI до USD становить $ 0,302903 за STKRI.

Striker наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 940 938, з циркуляційною пропозицією у 52,63M STKRI. Протягом останніх 24 годин STKRI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,341653, тоді як історичний мінімум — $ 0,277162.

У короткостроковій динаміці STKRI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,01K.

Ринкова інформація щодо Striker (STKRI)

Ринкова капіталізація $ 15,94M$ 15,94M $ 15,94M Обсяг (за 24 год) $ 8,01K$ 8,01K $ 8,01K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 302,90M$ 302,90M $ 302,90M Циркуляційне постачання 52,63M 52,63M 52,63M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Striker — $ 15,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,01K. Циркуляційна пропозиція STKRI — 52,63M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 302,90M.