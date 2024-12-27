Сьогоднішня ціна Strike Protocol (STPR)

Поточна ціна Strike Protocol (STPR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133.78K USD. Ціна STPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Strike Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.56 USD

- зміна ціни Strike Protocol протягом дня — -2.16%

- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD

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