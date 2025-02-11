Ціна Stride Staked Umee (STUMEE)
Поточна ціна Stride Staked Umee (STUMEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STUMEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Umee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.61 USD
- зміна ціни Stride Staked Umee протягом дня — +1.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked Umee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked Umee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked Umee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked Umee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.76%
|30 днів
|$ 0
|-10.94%
|60 днів
|$ 0
|-56.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stride Staked Umee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+1.76%
+6.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stUMEE is the token received in exchange for staking UMEE with Stride. UMEE is the native token of the Umee project. Umee is the prominent lending protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking UMEE with Stride, users can earn stUMEE, which are redeemable for UMEE at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on UMEE. Stride currently supports staking UMEE on its mainnet, which launched in late July 2022. With stUMEE, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stUMEE can be staked now on Stride at app.stride.zone.
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