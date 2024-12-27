Сьогоднішня ціна Stride Staked TIA (STTIA)

Поточна ціна Stride Staked TIA (STTIA) сьогодні становить 5.28 USD з ринковою капіталізацією $ 6.70M USD. Ціна STTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stride Staked TIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.51K USD

- зміна ціни Stride Staked TIA протягом дня — -1.19%

- циркуляційна пропозиція – 1.27M USD

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