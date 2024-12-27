Ціна Stride Staked TIA (STTIA)
Поточна ціна Stride Staked TIA (STTIA) сьогодні становить 5.28 USD з ринковою капіталізацією $ 6.70M USD. Ціна STTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked TIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.51K USD
- зміна ціни Stride Staked TIA протягом дня — -1.19%
- циркуляційна пропозиція – 1.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked TIA до USD становила $ -0.064071383265436.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked TIA до USD становила $ -2.1199828320.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked TIA до USD становила $ -0.0453377760.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked TIA до USD становила $ -1.174891934242734.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.064071383265436
|-1.19%
|30 днів
|$ -2.1199828320
|-40.15%
|60 днів
|$ -0.0453377760
|-0.85%
|90 днів
|$ -1.174891934242734
|-18.20%
Останній аналіз цін Stride Staked TIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-1.19%
+3.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol
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|1 STTIA до AUD
A$8.448
|1 STTIA до GBP
￡4.1712
|1 STTIA до EUR
€5.016
|1 STTIA до USD
$5.28
|1 STTIA до MYR
RM23.6016
|1 STTIA до TRY
₺185.9088
|1 STTIA до JPY
¥833.0256
|1 STTIA до RUB
₽542.256
|1 STTIA до INR
₹451.2288
|1 STTIA до IDR
Rp85,161.2784
|1 STTIA до PHP
₱306.9264
|1 STTIA до EGP
￡E.268.5408
|1 STTIA до BRL
R$32.736
|1 STTIA до CAD
C$7.5504
|1 STTIA до BDT
৳631.1184
|1 STTIA до NGN
₦8,173.3344
|1 STTIA до UAH
₴221.5488
|1 STTIA до VES
Bs269.28
|1 STTIA до PKR
Rs1,469.8992
|1 STTIA до KZT
₸2,764.3968
|1 STTIA до THB
฿179.8896
|1 STTIA до TWD
NT$173.3952
|1 STTIA до CHF
Fr4.752
|1 STTIA до HKD
HK$40.9728
|1 STTIA до MAD
.د.م53.2752