Токеноміка Stride Staked Stars (STSTARS) Дізнайтеся ключову інформацію про Stride Staked Stars (STSTARS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stride Staked Stars (STSTARS) stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Офіційний вебсайт: https://app.stride.zone/ Купити STSTARS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stride Staked Stars (STSTARS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stride Staked Stars (STSTARS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,17K $ 27,17K $ 27,17K Загальна пропозиція: $ 17,43M $ 17,43M $ 17,43M Циркуляційна пропозиція: $ 17,43M $ 17,43M $ 17,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 27,17K $ 27,17K $ 27,17K Історичний максимум: $ 0,080517 $ 0,080517 $ 0,080517 Історичний мінімум: $ 0,00140015 $ 0,00140015 $ 0,00140015 Поточна ціна: $ 0,00155847 $ 0,00155847 $ 0,00155847 Дізнайтеся більше про ціну Stride Staked Stars (STSTARS)

Токеноміка Stride Staked Stars (STSTARS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stride Staked Stars (STSTARS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STSTARS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STSTARS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STSTARS, досліджуйте ціну токена STSTARS в реальному часі!

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