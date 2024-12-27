Сьогоднішня ціна Stride Staked Stars (STSTARS)

Поточна ціна Stride Staked Stars (STSTARS) сьогодні становить 0.00936487 USD з ринковою капіталізацією $ 176.02K USD. Ціна STSTARS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Stars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01 USD

- зміна ціни Stride Staked Stars протягом дня — +1.20%

- циркуляційна пропозиція – 18.79M USD

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