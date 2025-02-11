Ціна Stride Staked Sommelier (STSOMM)
Поточна ціна Stride Staked Sommelier (STSOMM) сьогодні становить 0.0077693 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STSOMM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Sommelier:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.89 USD
- зміна ціни Stride Staked Sommelier протягом дня — +2.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked Sommelier до USD становила $ +0.00020661.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked Sommelier до USD становила $ -0.0036130399.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked Sommelier до USD становила $ -0.0054002127.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked Sommelier до USD становила $ -0.007329682302236896.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020661
|+2.73%
|30 днів
|$ -0.0036130399
|-46.50%
|60 днів
|$ -0.0054002127
|-69.50%
|90 днів
|$ -0.007329682302236896
|-48.54%
Останній аналіз цін Stride Staked Sommelier: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+2.73%
-24.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stSOMM is the token received in exchange for staking SOMM with Stride. SOMM is the native token of the Sommelier project. Sommelier is the prominent DeFi strategy protocol in the Cosmos Ecosystem. By staking SOMM with Stride, users can mint stSOMM, which are redeemable for SOMM at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on the Sommelier blockchain. Stride currently supports liquid staking SOMM on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSOMM, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. stSOMM can be staked now on Stride at app.stride.zone.
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