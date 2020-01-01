Токеноміка Stride Staked Osmo (STOSMO) Дізнайтеся ключову інформацію про Stride Staked Osmo (STOSMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stride Staked Osmo (STOSMO) The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Офіційний вебсайт: https://stride.zone/ Купити STOSMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stride Staked Osmo (STOSMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stride Staked Osmo (STOSMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,58M $ 2,58M $ 2,58M Загальна пропозиція: $ 13,39M $ 13,39M $ 13,39M Циркуляційна пропозиція: $ 13,39M $ 13,39M $ 13,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,58M $ 2,58M $ 2,58M Історичний максимум: $ 3,31 $ 3,31 $ 3,31 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,192947 $ 0,192947 $ 0,192947 Дізнайтеся більше про ціну Stride Staked Osmo (STOSMO)

Токеноміка Stride Staked Osmo (STOSMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stride Staked Osmo (STOSMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STOSMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STOSMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STOSMO, досліджуйте ціну токена STOSMO в реальному часі!

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