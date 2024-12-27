Ціна Stride Staked Osmo (STOSMO)
Поточна ціна Stride Staked Osmo (STOSMO) сьогодні становить 0.595307 USD з ринковою капіталізацією $ 7.86M USD. Ціна STOSMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Osmo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.47K USD
- зміна ціни Stride Staked Osmo протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 13.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked Osmo до USD становила $ +0.00459955.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked Osmo до USD становила $ -0.1115910115.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked Osmo до USD становила $ +0.0374068297.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked Osmo до USD становила $ -0.2293120565640166.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00459955
|+0.78%
|30 днів
|$ -0.1115910115
|-18.74%
|60 днів
|$ +0.0374068297
|+6.28%
|90 днів
|$ -0.2293120565640166
|-27.80%
Останній аналіз цін Stride Staked Osmo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+0.78%
+4.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
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