Сьогоднішня ціна Stride Staked Osmo (STOSMO)

Поточна ціна Stride Staked Osmo (STOSMO) сьогодні становить 0.595307 USD з ринковою капіталізацією $ 7.86M USD. Ціна STOSMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Osmo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.47K USD

- зміна ціни Stride Staked Osmo протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 13.21M USD

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