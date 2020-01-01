Токеноміка Stride Staked Juno (STJUNO) Дізнайтеся ключову інформацію про Stride Staked Juno (STJUNO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stride Staked Juno (STJUNO) Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Офіційний вебсайт: https://www.stride.zone/ Купити STJUNO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stride Staked Juno (STJUNO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stride Staked Juno (STJUNO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 205,73K $ 205,73K $ 205,73K Загальна пропозиція: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Циркуляційна пропозиція: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M FDV (повністю розведена вартість): $ 205,73K $ 205,73K $ 205,73K Історичний максимум: $ 1,22 $ 1,22 $ 1,22 Історичний мінімум: $ 0,100663 $ 0,100663 $ 0,100663 Поточна ціна: $ 0,118349 $ 0,118349 $ 0,118349 Дізнайтеся більше про ціну Stride Staked Juno (STJUNO)

Токеноміка Stride Staked Juno (STJUNO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stride Staked Juno (STJUNO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STJUNO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STJUNO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STJUNO, досліджуйте ціну токена STJUNO в реальному часі!

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