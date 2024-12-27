Сьогоднішня ціна Stride Staked Juno (STJUNO)

Поточна ціна Stride Staked Juno (STJUNO) сьогодні становить 0.337194 USD з ринковою капіталізацією $ 599.33K USD. Ціна STJUNO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Juno:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 779.50 USD

- зміна ціни Stride Staked Juno протягом дня — +1.79%

- циркуляційна пропозиція – 1.78M USD

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