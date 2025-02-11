Ціна Stride Staked ISLM (STISLM)
Поточна ціна Stride Staked ISLM (STISLM) сьогодні становить 0.02613639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STISLM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked ISLM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.14 USD
- зміна ціни Stride Staked ISLM протягом дня — +0.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked ISLM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked ISLM до USD становила $ -0.0112019940.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked ISLM до USD становила $ -0.0158448074.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked ISLM до USD становила $ -0.05512923472602675.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.31%
|30 днів
|$ -0.0112019940
|-42.85%
|60 днів
|$ -0.0158448074
|-60.62%
|90 днів
|$ -0.05512923472602675
|-67.83%
Останній аналіз цін Stride Staked ISLM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+0.31%
+21.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are on a dedicated mission to onboard over 1.8+ billion Muslims around the world into the realm of digital finance, all while ensuring that their core values and religious faith remain uncompromised. Islamic Coin serves as the native currency of HAQQ, a pioneering platform that is not only ethics-first but also highly scalable and interoperable. This innovative blockchain is built on the robust Proof-of-Stake mechanism, offering rapid finality and security. In addition, Stride Staked Islamic Coin is a liquid token, providing users with enhanced flexibility and a range of financial opportunities within the digital ecosystem.
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