Токеноміка Stride Staked Injective (STINJ) Дізнайтеся ключову інформацію про Stride Staked Injective (STINJ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stride Staked Injective (STINJ) stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.stride.zone/ Купити STINJ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stride Staked Injective (STINJ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stride Staked Injective (STINJ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 336,65K $ 336,65K $ 336,65K Загальна пропозиція: $ 22,83K $ 22,83K $ 22,83K Циркуляційна пропозиція: $ 22,83K $ 22,83K $ 22,83K FDV (повністю розведена вартість): $ 336,65K $ 336,65K $ 336,65K Історичний максимум: $ 62,85 $ 62,85 $ 62,85 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 14,74 $ 14,74 $ 14,74 Дізнайтеся більше про ціну Stride Staked Injective (STINJ)

Токеноміка Stride Staked Injective (STINJ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stride Staked Injective (STINJ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STINJ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STINJ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STINJ, досліджуйте ціну токена STINJ в реальному часі!

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