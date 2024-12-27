Сьогоднішня ціна Stride Staked Injective (STINJ)

Поточна ціна Stride Staked Injective (STINJ) сьогодні становить 29.17 USD з ринковою капіталізацією $ 530.47K USD. Ціна STINJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Injective:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.26K USD

- зміна ціни Stride Staked Injective протягом дня — +1.11%

- циркуляційна пропозиція – 18.20K USD

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