Ціна Stride Staked Injective (STINJ)
Поточна ціна Stride Staked Injective (STINJ) сьогодні становить 29.17 USD з ринковою капіталізацією $ 530.47K USD. Ціна STINJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Injective:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.26K USD
- зміна ціни Stride Staked Injective протягом дня — +1.11%
- циркуляційна пропозиція – 18.20K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked Injective до USD становила $ +0.319778.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked Injective до USD становила $ -7.3245753320.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked Injective до USD становила $ +4.1740432290.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked Injective до USD становила $ -1.35953780980914.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.319778
|+1.11%
|30 днів
|$ -7.3245753320
|-25.10%
|60 днів
|$ +4.1740432290
|+14.31%
|90 днів
|$ -1.35953780980914
|-4.45%
Останній аналіз цін Stride Staked Injective: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
+1.11%
+8.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.
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