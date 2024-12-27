Ціна Stride Staked DYDX (STDYDX)
Поточна ціна Stride Staked DYDX (STDYDX) сьогодні становить 1.75 USD з ринковою капіталізацією $ 37.98M USD. Ціна STDYDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked DYDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD
- зміна ціни Stride Staked DYDX протягом дня — +6.97%
- циркуляційна пропозиція – 21.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked DYDX до USD становила $ +0.11375.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked DYDX до USD становила $ +0.0628507250.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked DYDX до USD становила $ +1.0876456500.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked DYDX до USD становила $ +0.6264587598124085.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.11375
|+6.97%
|30 днів
|$ +0.0628507250
|+3.59%
|60 днів
|$ +1.0876456500
|+62.15%
|90 днів
|$ +0.6264587598124085
|+55.76%
Останній аналіз цін Stride Staked DYDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.94%
+6.97%
+11.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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