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Ціна Stride Staked DYDX (STDYDX)

USD

Графік ціни Stride Staked DYDX (STDYDX) в реальному часі

$1.75
$1.75$1.75
+6.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Stride Staked DYDX (STDYDX)

Поточна ціна Stride Staked DYDX (STDYDX) сьогодні становить 1.75 USD з ринковою капіталізацією $ 37.98M USD. Ціна STDYDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked DYDX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD
- зміна ціни Stride Staked DYDX протягом дня — +6.97%
- циркуляційна пропозиція – 21.75M USD

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Цінові показники Stride Staked DYDX (STDYDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked DYDX до USD становила $ +0.11375.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked DYDX до USD становила $ +0.0628507250.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked DYDX до USD становила $ +1.0876456500.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked DYDX до USD становила $ +0.6264587598124085.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.11375+6.97%
30 днів$ +0.0628507250+3.59%
60 днів$ +1.0876456500+62.15%
90 днів$ +0.6264587598124085+55.76%

Аналіз цін Stride Staked DYDX (STDYDX)

Останній аналіз цін Stride Staked DYDX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

-0.94%

+6.97%

+11.83%

Ринкова інформація Stride Staked DYDX (STDYDX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 37.98M
$ 37.98M$ 37.98M

$ 1.54K
$ 1.54K$ 1.54K

21.75M
21.75M 21.75M

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Ресурс Stride Staked DYDX (STDYDX)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

STDYDX до місцевих валют

1 STDYDX до AUD
A$2.8
1 STDYDX до GBP
1.3825
1 STDYDX до EUR
1.6625
1 STDYDX до USD
$1.75
1 STDYDX до MYR
RM7.8225
1 STDYDX до TRY
61.635
1 STDYDX до JPY
¥276.0975
1 STDYDX до RUB
179.725
1 STDYDX до INR
149.555
1 STDYDX до IDR
Rp28,225.8025
1 STDYDX до PHP
101.7275
1 STDYDX до EGP
￡E.89.005
1 STDYDX до BRL
R$10.85
1 STDYDX до CAD
C$2.5025
1 STDYDX до BDT
209.1775
1 STDYDX до NGN
2,708.965
1 STDYDX до UAH
73.43
1 STDYDX до VES
Bs89.25
1 STDYDX до PKR
Rs487.1825
1 STDYDX до KZT
916.23
1 STDYDX до THB
฿59.6225
1 STDYDX до TWD
NT$57.47
1 STDYDX до CHF
Fr1.575
1 STDYDX до HKD
HK$13.58
1 STDYDX до MAD
.د.م17.6575