Сьогоднішня ціна Stride Staked DYDX (STDYDX)

Поточна ціна Stride Staked DYDX (STDYDX) сьогодні становить 1.75 USD з ринковою капіталізацією $ 37.98M USD. Ціна STDYDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stride Staked DYDX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD

- зміна ціни Stride Staked DYDX протягом дня — +6.97%

- циркуляційна пропозиція – 21.75M USD

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