Сьогоднішня ціна Stride Staked Atom (STATOM)

Поточна ціна Stride Staked Atom (STATOM) сьогодні становить 9.76 USD з ринковою капіталізацією $ 24.01M USD. Ціна STATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Atom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 204.11K USD

- зміна ціни Stride Staked Atom протягом дня — +1.53%

- циркуляційна пропозиція – 2.46M USD

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