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Ціна Stride Staked Atom (STATOM)

USD

Графік ціни Stride Staked Atom (STATOM) в реальному часі

$9.76
$9.76$9.76
+1.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Stride Staked Atom (STATOM)

Поточна ціна Stride Staked Atom (STATOM) сьогодні становить 9.76 USD з ринковою капіталізацією $ 24.01M USD. Ціна STATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stride Staked Atom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 204.11K USD
- зміна ціни Stride Staked Atom протягом дня — +1.53%
- циркуляційна пропозиція – 2.46M USD

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Цінові показники Stride Staked Atom (STATOM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stride Staked Atom до USD становила $ +0.146689.
За останні 30 днів зміна ціни Stride Staked Atom до USD становила $ -1.5627663200.
За останні 60 днів зміна ціни Stride Staked Atom до USD становила $ +5.2315971680.
За останні 90 днів зміна ціни Stride Staked Atom до USD становила $ +2.620231904393513.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.146689+1.53%
30 днів$ -1.5627663200-16.01%
60 днів$ +5.2315971680+53.60%
90 днів$ +2.620231904393513+36.70%

Аналіз цін Stride Staked Atom (STATOM)

Останній аналіз цін Stride Staked Atom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 9.48
$ 9.48$ 9.48

$ 9.98
$ 9.98$ 9.98

$ 18.7
$ 18.7$ 18.7

-0.49%

+1.53%

+5.41%

Ринкова інформація Stride Staked Atom (STATOM)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 24.01M
$ 24.01M$ 24.01M

$ 204.11K
$ 204.11K$ 204.11K

2.46M
2.46M 2.46M

Що таке Stride Staked Atom ( STATOM)

Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

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Ресурс Stride Staked Atom (STATOM)

Офіційний вебсайт

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