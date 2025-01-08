Ціна Stressed Guy (STRESSGUY)
Поточна ціна Stressed Guy (STRESSGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.32K USD. Ціна STRESSGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stressed Guy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 443.69 USD
- зміна ціни Stressed Guy протягом дня — -12.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stressed Guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stressed Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stressed Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stressed Guy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.12%
|30 днів
|$ 0
|-59.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stressed Guy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.81%
-12.12%
-17.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Stressed Guy, the human embodiment of "What now?!" Long before Chill Guy was out there sipping lattes, meditating, and pretending everything's fine, the CHADS were in the trenches—grinding their teeth, sweating deadlines, and questioning all of their life choices. And that’s when Stressed Guy stepped up, a hero (or anti-hero?) ready to shoulder the burden of everyone’s anxiety, overthinking, and over-caffeination.
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