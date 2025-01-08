Сьогоднішня ціна Stressed Guy (STRESSGUY)

Поточна ціна Stressed Guy (STRESSGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.32K USD. Ціна STRESSGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stressed Guy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 443.69 USD

- зміна ціни Stressed Guy протягом дня — -12.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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