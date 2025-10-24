Інформація щодо ціни Streme (STREME) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000457 $ 0,00000457 $ 0,00000457 Мін. за 24 год $ 0,00000494 $ 0,00000494 $ 0,00000494 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000457$ 0,00000457 $ 0,00000457 Макс. за 24 год $ 0,00000494$ 0,00000494 $ 0,00000494 Рекордний максимум $ 0,00004477$ 0,00004477 $ 0,00004477 Найнижча ціна $ 0,00000433$ 0,00000433 $ 0,00000433 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) -5,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,77%

Актуальна ціна Streme (STREME) становить $0,00000465. За останні 24 години STREME торгувався між мінімумом у $ 0,00000457 і максимумом у $ 0,00000494, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STREME становить $ 0,00004477, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000433.

Що стосується короткострокових результатів, то STREME змінився на +0,08% за останню годину, -5,06% за 24 години та на -0,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Streme (STREME)

Ринкова капіталізація $ 437,93K$ 437,93K $ 437,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 437,93K$ 437,93K $ 437,93K Циркуляційне постачання 94,15B 94,15B 94,15B Загальна пропозиція 94 145 965 245,068 94 145 965 245,068 94 145 965 245,068

Поточна ринкова капіталізація Streme — $ 437,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STREME — 94,15B, зі загальною пропозицією 94145965245.068. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 437,93K.