Актуальна ціна Streme сьогодні становить 0,00000465 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STREME до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STREME на MEXC вже зараз.

Докладніше про STREME

Інформація про ціну STREME

Офіційний вебсайт STREME

Токеноміка STREME

Прогноз ціни STREME

Ціна Streme (STREME)

Актуальна ціна 1 STREME до USD:

--
----
-5,00%1D
Графік ціни Streme (STREME) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:24:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Streme (STREME) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000457
$ 0,00000457$ 0,00000457
Мін. за 24 год
$ 0,00000494
$ 0,00000494$ 0,00000494
Макс. за 24 год

$ 0,00000457
$ 0,00000457$ 0,00000457

$ 0,00000494
$ 0,00000494$ 0,00000494

$ 0,00004477
$ 0,00004477$ 0,00004477

$ 0,00000433
$ 0,00000433$ 0,00000433

+0,08%

-5,06%

-0,77%

-0,77%

Актуальна ціна Streme (STREME) становить $0,00000465. За останні 24 години STREME торгувався між мінімумом у $ 0,00000457 і максимумом у $ 0,00000494, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STREME становить $ 0,00004477, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000433.

Що стосується короткострокових результатів, то STREME змінився на +0,08% за останню годину, -5,06% за 24 години та на -0,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Streme (STREME)

$ 437,93K
$ 437,93K$ 437,93K

--
----

$ 437,93K
$ 437,93K$ 437,93K

94,15B
94,15B 94,15B

94 145 965 245,068
94 145 965 245,068 94 145 965 245,068

Поточна ринкова капіталізація Streme — $ 437,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STREME — 94,15B, зі загальною пропозицією 94145965245.068. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 437,93K.

Історія ціни Streme (STREME) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Streme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Streme до USD становила $ -0,0000004522.
За останні 60 днів зміна ціни Streme до USD становила $ -0,0000028272.
За останні 90 днів зміна ціни Streme до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,06%
30 днів$ -0,0000004522-9,72%
60 днів$ -0,0000028272-60,80%
90 днів$ 0--

Що таке Streme (STREME)

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Streme (STREME)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Streme (USD)

Скільки коштуватиме Streme (STREME) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Streme (STREME) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Streme.

Перегляньте прогноз ціни Streme вже зараз!

STREME до місцевих валют

Токеноміка Streme (STREME)

Розуміння токеноміки Streme (STREME) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STREME зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Streme (STREME)

Скільки сьогодні коштує Streme (STREME)?
Актуальна ціна STREME у USD становить 0,00000465 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STREME до USD?
Поточна ціна STREME до USD — $ 0,00000465. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Streme?
Ринкова капіталізація STREME — $ 437,93K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STREME?
Циркуляційна пропозиція STREME — 94,15B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STREME?
STREME досяг історичної максимальної ціни у 0,00004477 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STREME?
Історична мінімальна ціна STREME становила 0,00000433 USD.
Який обсяг торгівлі STREME?
Актуальний обсяг торгівлі STREME за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STREME цього року?
STREME може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STREME для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:24:41 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

