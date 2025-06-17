Ціна StreetVision by NATIX (SN72)
Поточна ціна StreetVision by NATIX (SN72) сьогодні становить 2,51 USD з ринковою капіталізацією $ 2,59M USD. Ціна SN72 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StreetVision by NATIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни StreetVision by NATIX протягом дня — +3,27%
- циркуляційна пропозиція – 1,03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StreetVision by NATIX до USD становила $ +0,079513.
За останні 30 днів зміна ціни StreetVision by NATIX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StreetVision by NATIX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StreetVision by NATIX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,079513
|+3,27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StreetVision by NATIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,05%
+3,27%
-27,64%
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