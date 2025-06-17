Сьогоднішня ціна StreetVision by NATIX (SN72)

Поточна ціна StreetVision by NATIX (SN72) сьогодні становить 2,51 USD з ринковою капіталізацією $ 2,59M USD. Ціна SN72 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StreetVision by NATIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни StreetVision by NATIX протягом дня — +3,27%

- циркуляційна пропозиція – 1,03M USD

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