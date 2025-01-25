Сьогоднішня ціна STREETH (STREETH)

Поточна ціна STREETH (STREETH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STREETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STREETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.21 USD

- зміна ціни STREETH протягом дня — -2.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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