Ціна Street Runner (SRG)
Поточна ціна Street Runner (SRG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Street Runner:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30K USD
- зміна ціни Street Runner протягом дня — -2.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SRG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SRG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Street Runner до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Street Runner до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Street Runner до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Street Runner до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.68%
|30 днів
|$ 0
|-34.16%
|60 днів
|$ 0
|-42.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Street Runner: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-2.68%
-6.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Street Runner is a P2E video game which is about to launch its #1 street racing metaverse in which players can own and race exotic car NFTs. Street Runner takes AAA game elements from Need For Speed and open world elements from Grand Theft Auto and put them all into a new crypto game.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SRG до AUD
A$--
|1 SRG до GBP
￡--
|1 SRG до EUR
€--
|1 SRG до USD
$--
|1 SRG до MYR
RM--
|1 SRG до TRY
₺--
|1 SRG до JPY
¥--
|1 SRG до RUB
₽--
|1 SRG до INR
₹--
|1 SRG до IDR
Rp--
|1 SRG до PHP
₱--
|1 SRG до EGP
￡E.--
|1 SRG до BRL
R$--
|1 SRG до CAD
C$--
|1 SRG до BDT
৳--
|1 SRG до NGN
₦--
|1 SRG до UAH
₴--
|1 SRG до VES
Bs--
|1 SRG до PKR
Rs--
|1 SRG до KZT
₸--
|1 SRG до THB
฿--
|1 SRG до TWD
NT$--
|1 SRG до CHF
Fr--
|1 SRG до HKD
HK$--
|1 SRG до MAD
.د.م--