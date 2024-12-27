Ціна Streamr (DATA)
Поточна ціна Streamr (DATA) сьогодні становить 0.04822508 USD з ринковою капіталізацією $ 36.99M USD. Ціна DATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Streamr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01M USD
- зміна ціни Streamr протягом дня — +1.61%
- циркуляційна пропозиція – 767.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Streamr до USD становила $ +0.00076511.
За останні 30 днів зміна ціни Streamr до USD становила $ +0.0021266585.
За останні 60 днів зміна ціни Streamr до USD становила $ +0.0190016460.
За останні 90 днів зміна ціни Streamr до USD становила $ +0.00426335200187623.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00076511
|+1.61%
|30 днів
|$ +0.0021266585
|+4.41%
|60 днів
|$ +0.0190016460
|+39.40%
|90 днів
|$ +0.00426335200187623
|+9.70%
Останній аналіз цін Streamr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+1.61%
+13.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value.
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