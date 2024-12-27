Сьогоднішня ціна Streamr (DATA)

Поточна ціна Streamr (DATA) сьогодні становить 0.04822508 USD з ринковою капіталізацією $ 36.99M USD. Ціна DATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Streamr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01M USD

- зміна ціни Streamr протягом дня — +1.61%

- циркуляційна пропозиція – 767.12M USD

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