Сьогоднішня ціна Streamex GLDY

Поточна ціна Streamex GLDY (GLDY) сьогодні становить $ 4 378,58, зі зміною 0,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GLDY до USD становить $ 4 378,58 за GLDY.

Streamex GLDY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 476 061, з циркуляційною пропозицією у 3,08K GLDY. Протягом останніх 24 годин GLDY торгувався між $ 4 338,12 (мінімум) та $ 4 426,57 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4 426,57, тоді як історичний мінімум — $ 3 999,46.

У короткостроковій динаміці GLDY змінився на 0,00% за останню годину та на +8,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Streamex GLDY (GLDY)

Ринкова капіталізація $ 13,48M$ 13,48M $ 13,48M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,48M$ 13,48M $ 13,48M Циркуляційне постачання 3,08K 3,08K 3,08K Загальна пропозиція 3 077,727598 3 077,727598 3 077,727598

Поточна ринкова капіталізація Streamex GLDY — $ 13,48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція GLDY — 3,08K, зі загальною пропозицією 3077.727598. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,48M.