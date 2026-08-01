Сьогоднішня ціна StreamerCoin

Поточна ціна StreamerCoin (STREAMER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STREAMER до USD становить $ 0 за STREAMER.

StreamerCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,421, з циркуляційною пропозицією у 999.70M STREAMER. Протягом останніх 24 годин STREAMER торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03801292, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STREAMER змінився на -- за останню годину та на -1.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо StreamerCoin (STREAMER)

Ринкова капіталізація $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Циркуляційне постачання 999.70M 999.70M 999.70M Загальна пропозиція 999,700,919.579858 999,700,919.579858 999,700,919.579858

Поточна ринкова капіталізація StreamerCoin — $ 21.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STREAMER — 999.70M, зі загальною пропозицією 999700919.579858. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.42K.