Ціна Stream until 100M MC (LIVE)
Поточна ціна Stream until 100M MC (LIVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stream until 100M MC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.48K USD
- зміна ціни Stream until 100M MC протягом дня — -0.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stream until 100M MC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stream until 100M MC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stream until 100M MC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stream until 100M MC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.98%
|30 днів
|$ 0
|+11.90%
|60 днів
|$ 0
|-91.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stream until 100M MC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.46%
-0.98%
-16.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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