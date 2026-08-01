Сьогоднішня ціна Stream SZN

Поточна ціна Stream SZN (STRSZN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRSZN до USD становить $ 0 за STRSZN.

Stream SZN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 96 811, з циркуляційною пропозицією у 999,86M STRSZN. Протягом останніх 24 годин STRSZN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00708792, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STRSZN змінився на +0,20% за останню годину та на -1,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Stream SZN (STRSZN)

Ринкова капіталізація $ 96,81K$ 96,81K $ 96,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,81K$ 96,81K $ 96,81K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 855 130,379884 999 855 130,379884 999 855 130,379884

Поточна ринкова капіталізація Stream SZN — $ 96,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRSZN — 999,86M, зі загальною пропозицією 999855130.379884. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,81K.