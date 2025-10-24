Інформація щодо ціни Stream Guy (STREAMGUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00147765$ 0,00147765 $ 0,00147765 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) -8,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -40,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -40,33%

Актуальна ціна Stream Guy (STREAMGUY) становить --. За останні 24 години STREAMGUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STREAMGUY становить $ 0,00147765, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STREAMGUY змінився на -0,17% за останню годину, -8,96% за 24 години та на -40,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stream Guy (STREAMGUY)

Ринкова капіталізація $ 37,61K$ 37,61K $ 37,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,61K$ 37,61K $ 37,61K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 896 593,638029 999 896 593,638029 999 896 593,638029

Поточна ринкова капіталізація Stream Guy — $ 37,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STREAMGUY — 999,90M, зі загальною пропозицією 999896593.638029. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,61K.