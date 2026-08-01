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Поточна ціна Stray Dog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STRAYDOG становить 50 422 USD. Відстежуйте оновлення цін STRAYDOG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Stray Dog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STRAYDOG становить 50 422 USD. Відстежуйте оновлення цін STRAYDOG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STRAYDOG

Інформація про ціну STRAYDOG

Що таке STRAYDOG

Whitepaper STRAYDOG

Офіційний вебсайт STRAYDOG

Токеноміка STRAYDOG

Прогноз ціни STRAYDOG

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Ціна Stray Dog (STRAYDOG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STRAYDOG до USD:

$0,00007308
$0,00007308$0,00007308
-2,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Stray Dog (STRAYDOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:17:36 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Stray Dog

Поточна ціна Stray Dog (STRAYDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRAYDOG до USD становить $ 0 за STRAYDOG.

Stray Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50 422, з циркуляційною пропозицією у 690,00M STRAYDOG. Протягом останніх 24 годин STRAYDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00812607, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STRAYDOG змінився на -- за останню годину та на -6,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Stray Dog (STRAYDOG)

$ 50,42K
$ 50,42K$ 50,42K

--
----

$ 50,42K
$ 50,42K$ 50,42K

690,00M
690,00M 690,00M

690 000 000,0
690 000 000,0 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stray Dog — $ 50,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRAYDOG — 690,00M, зі загальною пропозицією 690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,42K.

Історія ціни Stray Dog у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00812607
$ 0,00812607$ 0,00812607

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,27%

-6,22%

-6,22%

Історія ціни Stray Dog (STRAYDOG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stray Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stray Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stray Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stray Dog до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,27%
30 днів$ 0-12,50%
60 днів$ 0-10,81%
90 днів----

Прогноз ціни Stray Dog

Прогноз ціни Stray Dog (STRAYDOG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STRAYDOG у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Stray Dog (STRAYDOG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Stray Dog потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Stray Dog у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STRAYDOG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Stray Dog.

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Ресурс Stray Dog (STRAYDOG)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

Про Stray Dog

Яка зараз ціна Stray Dog?

Торгуючи за ₴, Stray Dog продемонстрував зміну ціни на рівні 0.27% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку STRAYDOG?

Поставки грають важливу роль: з обігу 690000000.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Stray Dog?

Його ринкова капіталізація становить ₴2222393.21541475200000, що займає #6948 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

STRAYDOG зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Stray Dog вписується у категорію Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed?

Як токен Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed, STRAYDOG конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Stray Dog

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:17:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stray Dog (STRAYDOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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TOFU Story

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$0,0003330
$0,0003330$0,0003330

+25,66%

Myros

Myros

MY

$0,0119
$0,0119$0,0119

+16,66%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,001461
$0,001461$0,001461

+12,38%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8390
$2,8390$2,8390

+17,31%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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