Сьогоднішня ціна Stray Dog

Поточна ціна Stray Dog (STRAYDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRAYDOG до USD становить $ 0 за STRAYDOG.

Stray Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50 422, з циркуляційною пропозицією у 690,00M STRAYDOG. Протягом останніх 24 годин STRAYDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00812607, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STRAYDOG змінився на -- за останню годину та на -6,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Stray Dog (STRAYDOG)

Ринкова капіталізація $ 50,42K$ 50,42K $ 50,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50,42K$ 50,42K $ 50,42K Циркуляційне постачання 690,00M 690,00M 690,00M Загальна пропозиція 690 000 000,0 690 000 000,0 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stray Dog — $ 50,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRAYDOG — 690,00M, зі загальною пропозицією 690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,42K.