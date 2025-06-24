Сьогоднішня ціна Strawberry In Bloom (BERRY)

Поточна ціна Strawberry In Bloom (BERRY) сьогодні становить 0,00207856 USD з ринковою капіталізацією $ 874,43K USD. Ціна BERRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Strawberry In Bloom:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Strawberry In Bloom протягом дня — +23,33%

- циркуляційна пропозиція – 420,69M USD

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