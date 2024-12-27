Сьогоднішня ціна Strawberry Elephant (صباح الفر)

Поточна ціна Strawberry Elephant (صباح الفر) сьогодні становить 0.119011 USD з ринковою капіталізацією $ 111.40K USD. Ціна صباح الفر до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Strawberry Elephant:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.33 USD

- зміна ціни Strawberry Elephant протягом дня — -1.05%

- циркуляційна пропозиція – 936.08K USD

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