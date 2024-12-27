Ціна Strawberry Elephant (صباح الفر)
Поточна ціна Strawberry Elephant (صباح الفر) сьогодні становить 0.119011 USD з ринковою капіталізацією $ 111.40K USD. Ціна صباح الفر до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Strawberry Elephant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.33 USD
- зміна ціни Strawberry Elephant протягом дня — -1.05%
- циркуляційна пропозиція – 936.08K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strawberry Elephant до USD становила $ -0.0012680431038814.
За останні 30 днів зміна ціни Strawberry Elephant до USD становила $ -0.0130068431.
За останні 60 днів зміна ціни Strawberry Elephant до USD становила $ +0.0066876922.
За останні 90 днів зміна ціни Strawberry Elephant до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0012680431038814
|-1.05%
|30 днів
|$ -0.0130068431
|-10.92%
|60 днів
|$ +0.0066876922
|+5.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Strawberry Elephant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.05%
-16.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yo, check it out! Real Strawberry Elephant, we're talkin' 'bout the realest thing out there. This ain't your average crypto, folks; it's the "صباح الفرولة," aka the Mornin' of Strawburry. And guess what? This strawburry elephant is on the move! Strawburry Elephant, the smartest red crypto creature ya ever seen. And we can't forget about our buddy "ميمي مضحك" (funny Mimi) – keepin' things fun and lighthearted in our community. But hold up, here's the real deal: Zero tax, contracts renounced, and liquidity burned foreva'. We're talkin' 'bout 100% of the supply sent straight to Uniswap, and that LP? Yep, it's burnt to a crisp. This token is all 'bout the community, baby! Imagine rollin' through strawburry fields, sneakin' your way to success – that's the vibe here. Real Strawburry Elephant ain't just a token; it's a journey. So, stay tuned as we welcome this charmin' crypto character into the wild world of digital assets! What makes this project even more excitin' is its commitment to innovation. Real Strawburry Elephant is more than a meme coin; it's a game-changer. The team behind RSE is dedicated to pushin' the boundaries of what's possible in the crypto space. With groundbreaking features on the horizon, RSE is set to revolutionize how we interact with cryptocurrencies, all while maintainin' its signature whimsical charm. In a crypto world filled with uncertainty, Real Strawburry Elephant is a breath of fresh air. It's the perfect blend of entertainment and financial opportunity, appealin' to both seasoned investors and newcomers alike. So, whether you're a crypto enthusiast or just someone lookin' to have a little fun while makin' gains, keep an eye out for the Real Strawburry Elephant. This project is 'bout to take the crypto scene by storm, and you won't wanna miss out on the adventure! 🍓🐘💰
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