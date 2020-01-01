Токеноміка Strawberry AI (BERRY) Дізнайтеся ключову інформацію про Strawberry AI (BERRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Strawberry AI (BERRY) Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI). Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately. Офіційний вебсайт: https://usestrawberry.ai/ Купити BERRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Strawberry AI (BERRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Strawberry AI (BERRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,20M $ 3,20M $ 3,20M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,20M $ 3,20M $ 3,20M Історичний максимум: $ 0,543873 $ 0,543873 $ 0,543873 Історичний мінімум: $ 0,00370806 $ 0,00370806 $ 0,00370806 Поточна ціна: $ 0,03202573 $ 0,03202573 $ 0,03202573 Дізнайтеся більше про ціну Strawberry AI (BERRY)

Токеноміка Strawberry AI (BERRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Strawberry AI (BERRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BERRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BERRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BERRY, досліджуйте ціну токена BERRY в реальному часі!

Прогноз ціни BERRY Хочете знати, куди рухається BERRY? Наша сторінка прогнозу ціни BERRY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BERRY зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!